Стало известно, как позаботиться о себе и природе на «Цифровом ликбезе»

20 октября «Контур» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России выпускают новый обучающий ролик и методические материалы для педагогов во всероссийском просветительском проекте в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Об этом сообщают организаторы проекта.

«Контур» — разработчик экосистемы для бизнеса расскажет о полезных цифровых привычках, с помощью которых можно позаботиться о себе и природе, и о том, как связано цифровое поведение и выбросы углекислого газа в атмосферу. Например, почему важно выключать уведомления на телефоне, делиться медиафайлами друг с другом осознанно и периодически наводить порядок в своих цифровых устройствах. Главный герой видеоролика толстолобик Миша расскажет об этом школьникам на уроках в рамках проекта «Цифровой ликбез» во всех регионах страны.

По сюжету Миша пытается побороть свою рассеянность и выучить новую роль в спектакле. Его постоянно отвлекают уведомления на телефоне, а память телефона заполняется множеством видео и фотофайлов, которые присылают ему друзья и члены семьи. Миша устает и не успевает выполнить задание. Учитель предлагает ребятам устроить цифровой субботник.

Благодаря проекту школьники узнают простые правила цифрового поведения, которые повышают личную эффективность и способны сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Развитие этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовку, квалифицированных ИТ-кадров в России.

«Формирование полезных цифровых привычек — это основа безопасного и эффективного поведения в сети. Видеоролики, которые мы выпускаем в рамках проекта „Цифровой ликбез“ — это инструмент, который позволяет на простых и понятных примерах научиться безопасно и осознанно пользоваться цифровыми сервисами. Важно привить школьникам азы цифровой грамотности и кибергигиены и постепенно вовлекать их в цифру — это поможет им стать настоящими профессионалами в будущем. Сегодня грамотное цифровое поведение становится важной компетенцией, без которой невозможно развитие как отдельного специалиста, так и отрасли в целом», — сказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Советник генерального директора СКБ Контур по социальной ответственности Светлана Скользкова отметила, что сегодня цифровая гигиена — это не только про личную эффективность, но и про экологическую ответственность.

«Каждое неотправленное дублирующее фото или вовремя отключенное уведомление — это маленький вклад в сокращение углеродного следа. Наш новый ролик в рамках „Цифрового ликбеза“ показывает школьникам, как простые цифровые привычки помогают одновременно позаботиться о себе и о планете. Мы рады, что через историю толстолобика Миши 2 можем донести эти важные идеи до детей по всей России», — прокомментировала Скользкова.

Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или на родительских собраниях.

«Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России и проходит в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров — СКБ Контур, Яндекс, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского», ПАО «Ростелеком» — представлены на сайте проекта.