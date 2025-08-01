Стало известно, как Подмосковье наращивает семеноводческую базу

Минсельхоз РФ предложил изменения в механизме поддержки элитного семеноводства. Если проект примут, то с 2026 года субсидии на производство и закупку семян будут предоставляться только при использовании отечественного посевного материала. Исключение составят картофель и овощи, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В регионе активно развивается семеноводческое направление. В частности, АПХ «Эко-культура» реализует масштабный проект по строительству селекционно-семеноводческого центра (ССЦ) в Воскресенске. Это первый в России ССЦ, специализирующийся на промышленном производстве семян томата. Его мощность составит 110–120 миллионов штук год, что позволит заместить до 50% импортных поставок. Параллельно в регионе успешно работают ведущие семеноводческие хозяйства: «Лукаморе» (16% российского рынка лука-севка), «Валмикс» (10% сертифицированных семян картофеля высоких репродукций) и ООО «Агрофирма Партнер» (селекция овощей закрытого и открытого грунта).

Новые меры поддержки и реализация подобных проектов укрепляют продовольственную безопасность страны и обеспечивают импортозамещение иностранного семенного материала. Внедрение современных технологий поможет аграриям Московской области повысить эффективность производства и конкурентоспособность продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.