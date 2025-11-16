Стало известно, как мошенники вовлекают в преступные схемы детей в РФ

В Сбербанке заявили, что за последние два года в России количество детей, так или иначе затронутых мошенническими действиями, увеличилось на треть. Зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов подчеркнул, что злоумышленники активно используют различные подходы для установления контакта с несовершеннолетними, включая игровые платформы и прямые телефонные звонки с представлением в качестве представителей государственных структур, пишет ТАСС .

По словам Кузнецова, наблюдается тревожная тенденция роста вовлечения детей и подростков в мошеннические схемы. Если говорить конкретно, то число юных жертв или соучастников преступных действий за указанный период возросло более чем на 30%. Эта информация была озвучена в преддверии форума SOC Forum 2025.

Представитель банка выделил наиболее распространенных способа обмана. Первый — это установление доверительных отношений через игровые онлайн-платформы, чаты и социальные сети, где ребенку предлагают выгодный обмен внутриигровой валюты или ценных виртуальных предметов. Мошенник убеждает ребенка получить доступ к телефону родителей и следовать инструкциям. Под обманом подростка заставляют использовать банковские приложения на родительском смартфоне для перевода средств и оформления кредитов.

Второй сценарий — звонок от имени представителя госоргана, например, Росфинмониторинга или ФНС, сообщающего о незадекларированных доходах или имуществе родителей и угрозе уголовного преследования. Ребенка убеждают держать все в секрете от взрослых и для «спасения» семьи передать все имеющиеся деньги и ценности курьеру для якобы «официального декларирования».

«Родителям нужно обязательно говорить с детьми о финансовой безопасности, этот разговор нельзя откладывать. Объясните, что пароли, коды из СМС и банковские карты — неприкосновенная личная территория и что ни один сотрудник банка или любой другой организации никогда не попросит человека совершить какие-либо действия со своими деньгами. Договоритесь о кодовом слове семьи, которое ребенку надо попросить назвать, если кто-то представляется вами и просит что-то сделать с деньгами. Формируйте доверительную атмосферу, чтобы ребенок в любой непонятной ситуации обращался к вам, а не к незнакомцу в Сети. Финансовое воспитание и киберграмотность — это не контроль, а формирование осознанности», — сказал Кузнецов.

