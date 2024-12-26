Западное сообщество все больше беспокоит угроза терроризма, связанного с использованием Интернета. Оно даже выпустило специальную инструкцию под эгидой ООН, посвященную борьбе с этой проблемой. Об актуальности этих рекомендаций и методах борьбы с интернет-терроризмом рассказал профессор Юрий Жданов, заведующий кафедрой Международного права РГСУ, сообщает сайт MK.Ru .

Хотя рекомендации были разработаны более десяти лет назад, они все еще актуальны. Однако в этом документе почти не упоминается Россия, что, к сожалению, не удивительно. В последние годы снова заострили внимание на этой интерактивной угрозе, поскольку она стала более явной. Создатели документа выделили ключевые моменты, заслуживающие внимания.

Исследование, выпущенное в Вене управлением ООН по наркотикам и преступности под названием «Использование Интернета в террористических целях», обозначило три основные сферы: правовые аспекты, технические вопросы и методы, позволяющие эффективнее использовать Интернет в борьбе с терроризмом. Важно оспорить утверждения террористов о законности насилия для политических изменений, что особенно актуально для западного мира.

Кроме того, в исследовании рассмотрены примеры законодательства разных стран, касающиеся террористических действий в Интернете, с акцентом на трудности в уголовном преследовании таких актов. В этом контексте генсек ООН призвал к международным действиям, отметив, что Интернет дает террористам возможность действовать на транснациональном уровне.

«Так, предлагается ужесточить и хоть как-то привести к общему знаменателю законодательства разных стран, направленные на борьбу с терроризмом в Интернете», — добавил эксперт.

Фактически, интернет-террористы используют Всемирную паутину для пропаганды своих идей, вербовки новых участников и обмена информацией. Однако стоит отметить, что юридическая квалификация этих действий значительно варьируется от страны к стране. Например, инструкция по изготовлению взрывного устройства может не считаться терроризмом, пока не будет сделан призыв к действию.