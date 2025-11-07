Стало известно, как и когда начнут украшать Кемерово к Новому году

сегодня в 17:51

Примерно через неделю Кемерово начнет готовиться к празднованию Нового года. Основные работы по украшению города начнутся после 15 ноября, сообщила Сiбдепо пресс-служба городской мэрии.

Город украсят яркими огнями, а фасады зданий — праздничными плакатами и баннерами. Новогоднее оформление коснется не только официальных учреждений, но и территорий предприятий, спортивных и культурных объектов, а также магазинов.

«Для оформления площади Советов планируется использовать световые композиции на центральной клумбе и трибуне, объемные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, иллюминацию деревьев „Тающая сосулька“. По обеим сторонам от центральной клумбы разместится ледовый городок с горками», — рассказал представитель администрации Кемерова.

Главным символом праздника станет современная новогодняя ель. Вокруг нее, по традиции, будет оборудован каток, окруженный светящимися деревьями и яркими прожекторами.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, обустроят также освещенную хоккейную «коробку» с пунктом проката спортинвентаря.

Кроме того, на центральной площади города откроется рождественская ярмарка с уютными павильонами. Их сверху будет накрывать купол из мерцающих огней, создающий сказочную новогоднюю атмосферу.

