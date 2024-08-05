Стало известно, как дети Дульцевых отреагировали на то, что они русские

Сын и дочь вернувшихся в Россию Анны и Артема Дульцевых положительно восприняли тот факт, что они русские, сообщает Life.ru .

Дети супружеской четы родились в Аргентине, а затем вместе с родителями переехали в Словению. Там Дульцевых обвинили в шпионаже и посадили в тюрьму. Детей передали в приемную семью.

Семья вернулась в РФ в результате недавнего обмена заключенными с Западом. Причем дети Дульцевых даже не знали, что они русские. До этого они говорили по-испански.

По словам Артема, сын воспринял новости о том, что он русский, спокойно, но очень положительно. А вот дочь начала «чуть-чуть плакать».

Анна рассказала, что словенские спецслужбы делали все, чтобы не отдавать родителям несовершеннолетних детей. Власти хотели оставить их в Словении.