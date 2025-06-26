Стало известно, как бороться с сонливостью

Утро начинается с тяжелого подъема, днем тянет вздремнуть, а к вечеру силы на исходе? Постоянная усталость мешает жить полноценно, снижает продуктивность и портит настроение? С этим можно и нужно бороться! Об эффективных способах вернуть бодрость рассказала Общественная служба новостей .

Настраиваем режим сна

Хроническая сонливость часто связана с плохим качеством ночного отдыха.

Соблюдаем график

Организм живет по циркадным ритмам, которые любят стабильность. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Так тело привыкнет к распорядку и начнет вовремя вырабатывать гормоны сна и бодрствования. Утром открывайте шторы, чтобы получить порцию солнечного света, а вечером избегайте яркого, особенно синего, освещения.

Создаем идеальные условия для сна

Спальня должна быть местом отдыха. Главное — полная темнота: используйте плотные шторы или маску для сна. Оптимальная температура — 18–20°C, так как жара мешает засыпанию. Проветривайте комнату, уберите гаджеты и убедитесь, что матрас и подушка поддерживают позвоночник. Если мешают звуки, помогут беруши или белый шум.

Расслабляемся перед сном

За час до сна переходите в «тихий режим»: откажитесь от активных действий, стрессовых разговоров и ярких экранов. Вместо этого примите ванну, почитайте книгу, послушайте спокойную музыну или выпейте травяной чай. Это поможет мозгу настроиться на отдых.

Поддерживаем бодрость в течение дня

Правильное питание

Тяжелая пища вызывает сонливость, поэтому выбирайте сбалансированные блюда с белками, сложными углеводами и полезными жирами. Не пропускайте завтрак — он запускает метаболизм. Добавьте в рацион продукты, богатые железом, магнием и витаминами группы B, и пейте достаточно воды — обезвоживание усиливает усталость.

Контролируем кофеин

Кофе бодрит, но эффект быстро проходит, а вечерняя чашка может нарушить сон. Пейте его только в первой половине дня и откажитесь от энергетиков — они дают резкий подъем, за которым следует упадок сил.

Двигаемся

Физическая активность улучшает кровообращение и повышает уровень энергии. Подойдут прогулки, велосипед, плавание или даже короткие разминки в течение дня. Особенно полезны утренние прогулки на свежем воздухе.

Экстренные меры при сонливости

Короткий сон

Если есть возможность, вздремните 10–20 минут — это освежит, но не даст погрузиться в глубокий сон. Перед этим можно выпить кофе: он подействует как раз к пробуждению.

Быстрая встряска

Если нужно срочно взбодриться:

Встаньте и пройдитесь.

Умойтесь холодной водой.

Проветрите помещение.

Смена деятельности

Монотонная работа усыпляет — переключитесь на другую задачу или сделайте перерыв. Если долго сидите за компьютером, разминайте глаза: каждые 20–30 минут смотрите вдаль, вращайте глазами и чаще моргайте.

Эти простые советы помогут вернуть энергию и сделать каждый день продуктивным.