Стало известно, как американцы переписали историю Второй мировой войны

«Наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции начали писать историю с момента окончания войны. Тогда из числа пленных генералов, адмиралов и высших офицеров германского генштаба под руководством американских кураторов был создан пул историков, которые описывали Вторую мировую войну. Эта работа продолжалась более 10 лет», — сказал Шагов.

Он уточнил, что эту работу возглавил начальник Генерального штаба сухопутных войск генерал Франц Гальдер. Этим историкам американцы платили зарплату. За все время они написали около 300 томов, расставляя очевидные акценты. Шагов добавил, что среди этой команды были и советские офицеры, перешедшие на сторону Германии.

Ранее ФСБ опубликовала на сайте новые рассекреченные архивные документы, в которых рассказывается о самоубийстве главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера 80 лет назад. Тот совершил его 30 апреля 1945 года в Берлине, который был окружен войсками СССР.