ФСБ выложила секретные архивные документы о самоубийстве Гитлера

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала на сайте новые рассекреченные архивные документы, в которых рассказывается о самоубийстве главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера 80 лет назад. Тот совершил его 30 апреля 1945 года в Берлине, который был окружен войсками СССР.

5 мая 1945 года на территории сада Имперской канцелярии работники ОКР «Смерш» в яме, оставшейся после падения авиабомбы, нашли сильно обгоревшие тела женщины и мужчины. Они были расположены в 3 м от входа в бомбоубежище. Также они оказались засыпаны слоем земли.

8 мая 1945 года судмедэксперт завершил исследование тела мужчины. Также были изучены челюсти с огромным количеством искусственных мостиков, пломб и коронок.

10 мая 1945 года допросили Кете Гойзерман. Она была ассистенткой личного стоматолога Гитлера, профессора Хуго Блашке. А 11 мая 1945 года показания предоставил зубной техник Фриц Эхтман. Он создавал зубные протезы для Гитлера.

Два свидетеля дали точные описания строения челюсти Гитлера. Мостики, пломбы и коронки соответствовали записям в зубной стоматологической карте фашистского лидера и снимкам рентгена, которые попали в распоряжение следователей «Смерша». Эхтман и Гойзерман признали, что челюсти принадлежат Гитлеру.

Задержанных из Берлина сначала разместили в лагере для военнопленных в польской Познани. Затем большую часть отправили в Москву. Там выясняли подробности самоубийства Гитлера, а также то, где находились иные главари нацистского режима.

Советским контрразведчикам удалось успешно восстановить события, которые происходили в «фюрербункере» с 20 по 30 апреля 1945 года. Они выяснили обстоятельства самоубийства Гитлера.

Во время допроса 11 мая 1945 года начальник Имперской службы безопасности Раттенхубер дал показания. Он рассказал, что в 16 часов 30 апреля проверил посты и пришел в бетонированный бункер Гитлера. Штурмбаннфюрер Линге сказал ему, что главы нацистского режима больше нет. Военный добавил, что ему пришлось выполнить «самый сложный приказ в жизни».

«Линге сообщил мне, что ему сегодня Гитлер приказал выйти из комнаты и если в течение 10 минут он ничего не услышит, снова войти в комнату и выполнить его приказ. Так как в это время он положил пистолет Гитлера на стол в передней, то мне стало понятным, что он подразумевал под самым тяжелым приказанием фюрера и откуда возникло пятно крови на ковре», — отметил тогда Раттенхубер.

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что Линге выстрелил в Гитлера через 10 минут после произошедшего. Так он хотел героизировать фюрера.