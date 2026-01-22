Стало известно, где в России живут лучшие игроки в «Мир танков»

Ямало-Ненецкий автономный округ признан регионом с наиболее высоким уровнем мастерства пользователей популярной онлайн-игры «Мир танков». Северяне лидируют в России по количеству опытных игроков и качеству игровых навыков, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика игры.

Согласно официальному рейтингу, лидирующие позиции заняли регионы Крайнего Севера: первое место досталось ЯНАО, следом расположились Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Представители разработчика игры отметили, что успех северян во многом обусловлен климатическим фактором: суровые погодные условия заставляют жителей больше времени проводить дома, что позволяет геймерам уделять значительное время регулярным тренировкам и оттачиванию тактики.

Для определения сильнейшего «танкового» региона страны использовалась комплексная система из пяти ключевых показателей: результативность (процент побед от общего числа проведенных боев), элитный статус (доля игроков, достигших высшего рейтинга «Легенда»), мастерство (процент пользователей, входящих в топ-1000 лучших игроков мира), опыт (доля геймеров, сохраняющих верность игре более десяти лет) и активность (среднее количество проведенных сражений на одного пользователя).

Помимо северных округов, в десятку лучших в 2026 году вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининградская, Тюменская и Кировская области, а также Пермский край и Чувашия.

