Стало известно, где в Петербурге можно будет окунуться в прорубь на Крещение

В Василеостровском районе традиционная иордань будет расположена на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2, на спуске к Неве, напротив храма Успения Пресвятой Богородицы.

В Выборгском районе крещенские купания можно будет провести на Никольской улице у дома 13 и на Большой Озерной, 84.

В Колпинском районе иордань будет обустроена на реке Ижора у Свято-Троицкого собора на Адмиралтейской улице, 42, а также на Неве у храма Святого благоверного князя Александра Невского в Усть-Ижоре (Шлиссельбургское шоссе, 46).

В Красносельском районе купель будет доступна в поселке Старо-Паново в храме святых мучеников Адриана и Наталии на Набережной улице, 45, и на пруду у храма Архистратига Михаила на Рабочей улице.

В Кронштадте иордань установят на городском пляже, дом 7 по Тулонской улице.

В Курортном районе купель будет у церкви Петра и Павла в Сестрорецке на Петровской набережной, 1, и в Песочном рядом с часовней Серафима Саровского.

Главная купель города традиционно расположится на стрелке Заячьего острова у Петропавловской крепости.

В Петродворцовом районе будет три купели: на Ольгином пруду, у храма страстотерпца царевича Алексия в Петергофе и в Свято-Троицкой Приморской Сергиевой Пустыни в Стрельне.

В Пушкинском районе купель устроят на Колонистском пруду у дома 3 по Софийскому бульвару и в Шушарах на Центральной улице.

Во Фрунзенском районе можно будет окунуться в прорубь в парке Героев-пожарных.