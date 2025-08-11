Стало известно, где находится задержанный в Афганистане этнограф Каверин

Уже месяц российский этнограф Святослав Каверин находится в изоляторе для иностранцев в столице Афганистана. Несмотря на реальное местонахождение ученого, талибы официально сообщают российскому министерству иностранных дел, что не знают, где он, об этом сообщает Baza .

По данным осведомленного источника Telegram-канала, Каверин не имеет никакого юридического статуса в системе правосудия Афганистана — он не числится ни задержанным, ни свидетелем, ни подозреваемым или обвиняемым. Российское внешнеполитическое ведомство активно занимается поисками этнографа, хотя фактически его местонахождение известно.

По словам источника, Каверин содержится в благоприятных условиях в изоляторе для иностранцев, где обращение обычно лучше, чем в учреждениях для афганских граждан. Точные причины его задержания остаются неясными. В своем Telegram-канале после ареста ученый предположил, что проблемы возникли из-за приобретенных им сувениров в местном магазине, которые талибские власти могли ошибочно классифицировать как антиквариат, требующий специального разрешения на вывоз.

Ранее сообщалось, что сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН сам сообщил, что его задержали в Афганистане. По его словам, доступ к телефону и связи у него есть редко.