Стало известно, где и когда состоится VK Fest 2026

VK Fest 2026 назначил даты проведения мероприятий в 3 городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи). Северная столица примет фестиваль 4 и 5 июля, Сириус — 11 июля, а Москва — 18 и 19 июля. Приобрести билеты на мероприятие уже возможно. Информация о новых городах и местах проведения будет опубликована позднее.

До 28 октября включительно билеты для взрослых и детей на оба дня фестиваля можно приобрести через бота в канале VK Fest на цифровой платформе MAX. С 29 октября продажа билетов будет открыта на официальном сайте фестиваля.

В 2025 году VK Fest состоялся в Санкт-Петербурге, Москве, Сириусе, а также впервые в Казани и Челябинске. За 1,5 месяца фестиваль принял 205 тыс. посетителей. Мероприятие вошло в Книгу рекордов России по числу выступающих артистов, собрав на своих сценах 295 исполнителей и музыкальных групп. В рамках фестиваля были открыты дополнительные сцены: в Москве — электронная от «Радио Рекорд», а в Казани — для татарских артистов.

