Стало известно, что за «чудовище» попало на камеру корейского рыбака

Ученый Александров о «чудовище» в реке Ханган: это могла быть куча мусора

Комментируя появившееся в новостях видео, где в реке Сеула запечатлен крупный неопознанный движущийся объект, специалист отметил, что морские представители фауны редко заплывают в черту крупных городов.

«Бывают разные случаи встречи с необъяснимым, правда, в центре Сеула это может быть все, что угодно. Скорее всего, это просто какая-то грязь. Не думаю, что найдется редкое животное, которое туда заплывет», — отметил Александров.

Однако он подчеркнул, что океан таит в себе немало загадок. В качестве примера эксперт привел латимерию или кистеперую рыбу, существовавшую на планете на протяжении тысячелетий и обнаруженную чуть менее века назад. Этот вид часто называют «живым ископаемым», и, по мнению специалиста, вполне возможны и другие подобные открытия среди крупных животных.

Не исключено также существование легендарного морского змея в каком-либо виде, которому вполне по силам было сохраниться до наших дней. Впрочем, Александров заключил, что зачастую подобные истории оказываются лишь плодом человеческой фантазии.

Ранее рыбак из Кореи заснял в реке Ханган существо, напоминающее гигантскую змею толщиной больше человеческого тела и длиной от 6 до 10 м.