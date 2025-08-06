Стало известно, что за «чудовище» попало на камеру корейского рыбака
Один из руководителей организации «Космопоиск» Сергей Александров заявил, что «чудовище», которое заснял корейский рыбак, вероятно, является кучей мусора, сообщает NEWS.ru.
Комментируя появившееся в новостях видео, где в реке Сеула запечатлен крупный неопознанный движущийся объект, специалист отметил, что морские представители фауны редко заплывают в черту крупных городов.
«Бывают разные случаи встречи с необъяснимым, правда, в центре Сеула это может быть все, что угодно. Скорее всего, это просто какая-то грязь. Не думаю, что найдется редкое животное, которое туда заплывет», — отметил Александров.
Однако он подчеркнул, что океан таит в себе немало загадок. В качестве примера эксперт привел латимерию или кистеперую рыбу, существовавшую на планете на протяжении тысячелетий и обнаруженную чуть менее века назад. Этот вид часто называют «живым ископаемым», и, по мнению специалиста, вполне возможны и другие подобные открытия среди крупных животных.
Не исключено также существование легендарного морского змея в каком-либо виде, которому вполне по силам было сохраниться до наших дней. Впрочем, Александров заключил, что зачастую подобные истории оказываются лишь плодом человеческой фантазии.
Ранее рыбак из Кореи заснял в реке Ханган существо, напоминающее гигантскую змею толщиной больше человеческого тела и длиной от 6 до 10 м.