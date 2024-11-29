Стало известно, что через 10-20 лет молодежью будут считаться люди до 60 лет

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова предположил, что в будущем молодыми могут считаться люди до 60 лет из-за увеличения продолжительности жизни. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, что возраст — это статистическая выборка, отражающая количество людей, доживающих до разных этапов жизни, сообщает «Вечерняя Москва».

С увеличением числа долгожителей понятие молодости смещается: сейчас молодыми считают людей до 33–40 лет, и в перспективе этот порог может подняться до 70 или 80 лет при условии низкой младенческой смертности.

Кондрахин отметил, что с возрастом возникают нарушения в организме, но восприятие возраста меняется. Например, в классической литературе 40-летних считали старыми, тогда как сегодня это средний возраст. Ранее высокая смертность из-за войн и отсутствия медицины ограничивала продолжительность жизни.

«Биологический возраст иногда идет быстрее, чем паспортный. И наоборот. Если мы раскроем особенности старения, то для нас это будет прорыв», — заявил эксперт.

Для того чтобы считать людей до 60 лет молодыми, необходимы медицинские прорывы в лечении неизлечимых заболеваний. Кардиолог уверен, что с развитием технологий и искусственного интеллекта, таких как вживление электродов для восстановления функций у парализованных пациентов, этот процесс может занять от 10 до 30 лет. Таким образом, признание молодежи до 60 лет может стать реальностью через 10–20 лет.