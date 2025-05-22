Стало известно число злостных неплательщиков алиментов в РФ

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов на сессии «Долг платежом красен. Расширение инструментов воздействия на должников по алиментам» заявил, что с 25 мая в России начнет работать реестр злостных неплательщиков алиментов, который включает уже 190 тыс. записей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В реестр еще будут включены лица, которые находятся в розыске приставами за долги по алиментам», — отметил эксперт.

Он также назвал реестр «доской позора» и добавил, что она уже открыта. Фамилию и имя должника в перечне будут подчеркивать красным цветом. Аристов надеется, что реестр станет эффективным инструментом воздействия на недобросовестных должников.

Новая система разработана специалистами Минюстами и ФССП. Туда войдут данные о людях, уже привлекаемых ранее к ответственности или находящихся в розыске.