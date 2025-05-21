Общедоступный реестр алиментщиков заработает в РФ с 25 мая

Россияне смогут ознакомиться с реестром неплательщиков алиментов. Он появится на сайте ФССП РФ с 25 мая, сообщает РИА Новости .

Директор службы Дмитрий Аристов на полях ПМЮФ отметил, что реестр станет эффективным инструментом воздействия на должников. Заработает он уже 25 мая.

Реестр разработали Минюст и ФСПП. Отмечалось, что туда войдут данные о тех алиментщиках, кто уже привлекался к ответственности либо находится в розыске.

Ранее первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук отметил, что ведомство работает над тем, чтобы и дальше развивать реестр.