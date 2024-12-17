Стало известно, чем будут заниматься в России мигранты из Китая

Свыше 200 тысяч иностранных специалистов направляются в Россию. Они приедут из Китая, Индии, Турции, Германии, США и других стран. Стало известно, в каких сферах они будут заняты и какие зарплаты их ожидают, сообщает «Царьград» .

Каждый год министерство труда Российской Федерации устанавливает квоты для привлечения иностранных работников. Они определяют количество мигрантов, которые могут быть наняты в России, а также регионы, специальности и уровни их заработной платы.

Важно уточнить, что речь идет не о мигрантах из стран СНГ, а о гражданах таких государств, как Китай, Индия, Турция, Германия, США и других, для въезда которых в Россию необходима виза.

Таким образом в 2025 году Минтруд одобрил набор квот на 235 тысяч иностранных специалистов. Среди открытых вакансий есть и очень высокооплачиваемые позиции. Например, одному из работодателей требуется председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты с заработной платой в 380 001 рубль.

В Псковской области мясокомбинат в Великих Луках объявил набор на 625 вакансий грузчиков и столько же подсобных рабочих, предлагая зарплату в 36 тысяч рублей в месяц. Кроме того, Великолукский селекционно-генетический центр также ищет новых сотрудников — в их штате требуются 1700 операторов для свиноводческих комплексов и механизированных ферм. Также на многих производствах есть потребность в уборщиках, грузчиках и других специалистах.

Однако на работу принимают не только на производственные специальности. К примеру, известные Сандуновские бани ищут 24 иностранных массажиста, предлагая зарплату в 50 тысяч рублей в месяц. Также существует высокая потребность в строителях: малярах, арматурщиках, такелажниках, плотниках, сварщиках и каменщиках.