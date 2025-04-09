Стали известны цены на пакетные туры для россиян

Семейный отпуск за границей этим летом потребует серьёзных трат. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, неделя в четырёхзвёздочном турецком отеле с системой «всё включено» обойдётся минимум в 150 тысяч рублей на семью с ребёнком.

Ценник на другие популярные направления оказался ещё выше. Пакетные туров на 7 ночей с регулярными перелётами для семьи из трёх человек обойдутся: в ОАЭ (только завтраки) — от 160 тысяч, Таиланд — от 198 тысяч, Вьетнам — от 189 тысяч. Самым дорогим вариантом стал Египет с его «всё включено» — от 240 тысяч рублей.

Как пояснил вице-президент АТОР Тарас Кобищанов, за год туры подорожали на 10-15% из-за роста цен на авиаперелёты и отельные услуги.

При этом спрос остаётся высоким — многие россияне, отказываясь от европейских курортов, выбирают проверенные направления.

Ранее сообщалось о повышении спроса россиян на экзотические направления.