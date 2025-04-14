Стали известны самые популярные среди россиян услуги в I квартале 2025 года

По итогам I квартала текущего года наиболее популярной у россиян стала услуга маникюра и педикюра, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Услуги».

Согласно данным аналитиков, на втором месте по популярности оказалось юридическое консультирование, востребованное бизнесом. Еще пользуются спросом СПА-процедуры, парикмахерские услуги, наращивание ресниц и бровей. Интерес к красоте и уходу за собой растет, так как ухоженный внешний вид важен для комфорта.

Также в первом квартале 2025 года интерес россиян к благоустройству водоемов на приусадебных участках вырос более чем в 5,2 раз (+421%) по сравнению с прошлым годом. Это связано с аномально теплой зимой и ранней весной.

Спрос на услуги дизайнеров интерьеров за отчетный период вырос в 2,4 раза (+141%). Это отражает интерес россиян к созданию уютных и современных пространств, соответствующих их потребностям.

С приближением лета люди стали активнее готовить загородные дома и участки. Спрос на установку ограждений, навесов и рольставней вырос в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Комфортное обустройство пространства выходит на первый план.

По данным аналитиков, в I квартале 2025 года выбор специалистов на платформе увеличился на две трети (+66%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за увеличения товарооборота и развития торговли в 9,6 раза (864%) выросло предложение в международных грузоперевозках.

Кроме того, количество объявлений о профессиональной переподготовке повысилось в 8 раз за год (+702%). Это связано с увеличивающимся интересом к освоению новых профессиональных навыков для карьерного роста и смены сферы деятельности.