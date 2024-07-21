Стали известны результаты пересдачи ЕГЭ

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Еще 122 российских школьника стали стобалльниками благодаря пересдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которая прошла 4–5 июля по новому порядку, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

«Также 54 высокобалльника из категории 81-99 баллов пересдали на 100 баллов, из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике (20), русскому и профильной математике (по 8)», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы РФ в октябре текущего года рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ. Согласно пояснительной записке, отмечается связь между ЕГЭ и увеличением подростковых самоубийств.

Закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.