Стали известны основные сферы заработка иноагентов в России

Иноагенты в РФ чаще всего занимаются деятельностью в информационных технологиях

Наиболее популярным направлением деятельности иностранных агентов в России является сфера информационных технологий, сообщает газета «Ведомости» .

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», в данной сфере зарегистрировано 22 юрлица и индивидуальных предпринимателя (ИП), являющихся иноагентами. При этом в исследовании не учитываются физлица-иноагенты без статуса ИП.

Так, в сферу информационных технологий входят работа информационных агентств, создание и использование баз данных и ресурсов, деятельность сетевых изданий, предоставление консультационных и информационных услуг, а также услуги по размещению информации.

Реже иноагенты занимаются творческой деятельностью, сферой искусства и развлечений (20 организаций и ИП). Замыкает топ-3 рейтинга по популярности деятельность общественных организаций (13 юрлиц и ИП).

На четвертом месте наиболее востребованных направлений у иноагентов стали научные исследования и разработки (10 организаций и ИП), на пятом — издательская деятельность (9 организаций и ИП).

Ранее стало известно, что в России может появиться единая маркировка сообщений с материалами иноагентов. Соответствующий проект разработали Минцифры РФ.