Стали известны новые правила по части административного выдворения в Подмосковье

Главное управление региональной безопасности Московской области совместно с правоохранительными органами продолжает уделять особое внимание борьбе с незаконной миграцией в регионе. В РФ решение об административном выдворении за пределы государства принимается судами общей юрисдикции. Данная меря является наиболее эффективной для нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как правило, основанием к ее применению являются противоправные деяния иностранных граждан и лиц без гражданства, которые совершаются вопреки интересам государственной безопасности, охраны государственной границы или общественного порядка.

Судебные решения о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства в Подмосковье исполняются должностными лицами Межрайонного отделения судебных приставов по административному выдворению Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Силами данного подразделения в первом полугодии 2025 года приведено в исполнение судебных решений об административном выдворении 1314 иностранных граждан.

Успешное взаимодействие ГУФССП России по Московской области и правительства Московской области позволяет качественно и в короткие сроки приводить судебные решения в исполнение.

Вместе с тем в тот же период 2024 года из страны выдворено 2497 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Снижение количественного показателя связано с указом президента РФ № 272 от 28.04.2025, которым незаконно находящимся иностранным гражданам продлено право самостоятельного выезда из России до 10.09.2025, в случае если они не урегулируют свой правовой статус с учетом требований миграционного законодательства.

Положения указа не распространяются на иностранных граждан, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, поддерживающих террористическую (экстремистскую) деятельность или посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании.

Работа по выдворению нарушителей миграционного законодательства будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.