Стали известны новые подробности дела о гибели туристов в московском коллекторе

Фигуранты уголовного дела о гибели 8 человек в столичном коллекторе Александр Ким и Никита Дубас пытались скрыть следы преступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«После совершения преступления предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», — говорится в документах.

При этом сторона защиты указала, что один из обвиняемых добровольно приехал в Москвы и явился к следователю, чтобы разобраться в случившемся и содействовать следствию.

Ранее стало известно, что обвиняемым по делу о гибели 8 туристов в коллекторе Москвы предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину в преступлении они не признали.

20 августа группа из 8 человек вместе с гидом отправилась в незаконно организованную экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. На город обрушился ливень, который не дал диггерам выбраться. Позднее были найдены тела всех участников экскурсии.

Организаторов незаконной экскурсии задержали. Кима и Дубаса обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).