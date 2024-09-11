Обвиняемым по делу о гибели 8 туристов в коллекторе Москвы предъявлено обвинение

Александру Киму и Никите Дубасу, которые являются фигурантами дела о гибели восьми человек в коллекторе в столице, было предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщает РИА Новости .

Как отметил адвокат в апелляции на продление ареста обвиняемым, следователь ознакомил фигурантов и их защитников с заключениями экспертиз и иными документами.

Мужчины обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

Гражданин Казахстана, руководитель IT-компании «Спутник» Александр Ким и глава турфирмы Никита Дубас были арестованы в конце лета 2023 года. Вину в преступлении они не признали.

Защита Кима подчеркивала, что он только сделал площадку и предоставлял ее для объявлений о разных экскурсиях. Сам он маршруты не разрабатывал, прогулки не организовывал.

В деле есть еще один фигурант — директор фирмы «Авангард» Александр Лазовский. Мужчина, по данным следователей, улетел в ОАЭ. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

20 августа группа из восьми человек вместе с гидом отправилась в незаконно организованную экскурсию по подземному коллектору столичной реки Неглинки. В этот день на город обрушился ливень, который не дал диггерам выбраться. Спасатели нашли тела всех участников смертельной экскурсии.

В этот день в мегаполисе выпало 60% от месячной нормы осадков. Подземные тоннели были заполнены водой до потолка. Шансов выбраться у людей не было.