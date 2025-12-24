Стали известны источники средств на Новый год у россиян

Более половины россиян (52,2%) планируют покрыть основные расходы на празднование Нового года — покупку подарков, продуктов и организацию досуга — за счет зарплаты, полученной в декабре, сообщает РИА Новости со сс ссылкой на исследование компании «А Деньги».

При этом почти каждый седьмой (14,8%) копит на эти цели в течение всего года. Еще 6% респондентов заявили, что для новогодних трат могут прибегнуть к заемным деньгам или помощи родных и друзей. Каждый четвертый (27%) старается «сильно не тратиться» на праздничные активности.

В отношении размера новогоднего бюджета мнения разделились: треть опрошенных (34,5%) планируют потратить столько же, сколько и в прошлом году, а почти столько же (30,3%) намерены увеличить расходы, в том числе из желания устроить «самый лучший праздник». Около 27% заявили, что траты в этом году будут оптимизированы, а 8,3% не считают и не планируют бюджет, намереваясь покупать все, что захочется.

Главной ценностью Нового года для подавляющего большинства (68,7%) является семейное тепло и отдых. Для 47,6% это повод порадовать близких в разумных рамках, 21% считают его праздником, на который не жалко денег, а 16,9% ценят возможность просто отдохнуть. 10,7% респондентов ассоциируют праздник со стрессом, а 3,8% видят главный плюс в выгодных покупках на распродажах.

