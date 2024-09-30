Стали известны имена победителей конкурса ВКС «И звезды становятся ближе…»

В Доме офицеров подмосковного Краснознаменска состоялся гала-концерт, на котором были объявлены итоги главного творческого конкурса Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе…», проводимого в нескольких номинациях. Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек из 68 регионов России — от Санкт-Петербурга до Амурской области. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В этом году в Краснознаменск для участия в конкурсе приехали участники из разных регионов страны: Ярославской, Тамбовской, Самарской, Астраханской областей и др.

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил по военно-политической работе генерал-майор Игорь Романов подчеркнул, что конкурс посвящен 90-летию летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрию Гагарину и, конечно же, героям-участникам СВО.

В жюри конкурса вошли видные представители культуры и искусства, общественные и государственные деятели, ветераны ВКС. Среди них: народный артист РФ, экс художественный руководитель балета Государственного Большого театра России Сергей Филин, заслуженный работник культуры РФ, начальник ЦОК ВКС Владимир Лужбин, заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Сергей Тагаев, педагог, заслуженный работник культуры РФ Нина Супрун, и др. Конкурсную комиссию возглавил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе — генерал-майор Игорь Романов.

Конкурс проводится в шести номинациях: лучший вокально-инструментальный коллектив, лучший вокальный коллектив, лучшее исполнение профессиональных авторов, лучшая авторская песня, лучший хореографический номер, лучшая литературно-музыкальная композиция.

Среди победителей конкурса:

в номинации «лучший вокально-инструментальный коллектив» 1 место выиграл вокально-инструментальный ансамбль «Взлет», ВУНЦ ВВС ВВА, г. Воронеж;

первое место в номинации «лучший вокальный коллектив» занял вокальный ансамбль «Наследие», ВУНЦ ВВС ВВА, г. Воронеж;

первое место в номинации «лучшее исполнение профессиональных авторов» выиграл Михаил Кленов, ВУНЦ ВВС ВВА, г. Сызрань;

в номинации «лучшая авторская песня» 1 место заняла Анна Кунак из Краснознаменска;

в номинации «лучший хореографический номер» 1 место занял «Пульс», ВУНЦ ВВС ВВА, г. Воронеж;

в номинации «лучшая литературно-музыкальная композиция» первыми стали «Априори», ЯВВУ ПВО, г. Ярославль.

Обладателем самой главной награды конкурса — гран-при стал ансамбль «Наследие», ВУНЦ ВВС ВВА, г. Воронеж.

Своими впечатлениями от конкурса поделилась специальный гость гала-концерта российская певица Таисия Повалий.

«Сегодня много молодежи, которая начинает свой путь. Конкурс это всегда начало, начало чего-то большого. Я тоже участвовала много раз в различных конкурсах и желаю всем участникам хорошего выступления. Они уже все победители. Так как выступают на этой сцене в финале этого замечательного конкурса», — отметила Повалий.

В гала-концерте приняли участие также гости конкурса — звезды российской эстрады: Елена ВетерЪ, Слава Благов, Александра Воробьева, группа Море Монро и другие артисты.

Ведущими в этот вечер стали артистка Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, финалистка пятого конкурса «И звезды становятся ближе…» Анастасия Ивонина и лауреат всероссийских конкурсов Влад Павленко.

Режиссер гала-концерта — заслуженный артист РФ Валентин Варецкий.

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