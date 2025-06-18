Стали известны хозяйства в Подмосковье, которые выращивают клубнику

Ежегодно 18 июня отмечается День клубники — сладкой, спелой и полезной ягоды, любимой для многих с детства. В 100 г свежего летнего лакомства содержится почти суточная норма витамина C, который укрепляет иммунитет. Помимо этого, в ней содержится фолиевая кислота, калий, магний, антиоксиданты, а также другие витамины и минералы. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе выращиванием клубники занимается ряд хозяйств, включая ООО «Ягодная долина» из Щелково, ООО «Русская ягода» из Луховиц, «Крокус Агро» из Истры, ЗАО «Совхоз им Ленина» из Ленинского, К (Ф)Х «Коломенская ягода» и «Сады Коломны». Часть из них организуют самосбор ягоды. К примеру, собрать клубнику своими руками можно в ООО «Плодопитомник «Ягода-Малина» в Шаховском округе и на фермах под Клином — «Красная Слобода» в деревне Слобода и «Клинская ягода» в деревне Микляево.

Точные даты начала сбора, цены и прочую информацию необходимо уточнять по телефонам или в социальных сетях хозяйств, где делаются анонсы данных мероприятий.

На днях сезон ягодного урожая открыло крестьянско-фермерское хозяйство «Сады Коломны». Площадь фермы составляет 30 га, здесь культивируется садовая земляника, голубика, малина, ежевика, жимолость и шиповник.

Ранее хозяйство получило грант «Агростартап», который был направлен на приобретение техники, расширение земельных угодий и модернизацию инфраструктуры предприятия. В прошлом году сельхозпредприятия Коломны собрали 534,2 тонн плодовых и ягодных культур, 124 тонны из них — земляника садовая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.