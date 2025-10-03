Стали известны детали истории с девочкой, похищенной отцом 3 года назад

Отец, похитивший ребенка у матери 3 года назад, жил за счет микрозаймов

Девочку, которую отец забрал у матери в Липецкой области, нашли в Новосибирске спустя три года благодаря камерам наблюдения в торговом центре. Все это время мужчина нигде не работал и набрал долгов в микрозаймах, сообщает RT .

Девочка была обнаружена в одном из торговых центров Новосибирска. Ее удалось найти по записям камер видеонаблюдения, когда она находилась там вместе с бабушкой.

По словам источника, знакомого с ситуацией, отец забрал ребенка у матери вопреки решению суда еще три года назад в Липецкой области. После этого мужчина с матерью переехали и скрывались в Новосибирске, где у него были знакомые.

Официально отец нигде не работал, так как находился в розыске, и за это время набрал долгов в микрозаймах примерно на 200 тысяч рублей. Бабушка девочки также взяла кредиты на сумму около 300 тысяч рублей и в основном занималась воспитанием ребенка.

Сейчас, после трех лет разлуки, с девочкой и ее матерью работают психологи, чтобы подготовить их к встрече.

