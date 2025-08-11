Стали известны 5 крупнейших мошенничеств в Подмосковье за июль

Стать жертвой мошенника может любой человек. Злоумышленникам интересны граждане в возрасте от 25 до 64 лет — это экономически активное население, которое часто пользуется картами и различными банковскими сервисами. Отдельная категория жертв — люди старше 65 лет, пенсионеры. Как правило они более доверчивы, чем и пользуются мошенники. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

В июле от мошенников не раз пострадали и жители Подмосковья. Злоумышленники использовали изощрённые схемы, выдавая себя за сотрудников правоохранительных или государственных органов.

В Дмитрове абитуриентка передала мошенникам 40 млн рублей

Злоумышленники звонили жертве через мессенджер, представляясь сотрудниками приемной комиссии, портала Госуслуг, Росфинмониторинга и ФСБ. Под различными предлогами они убедили девушку передать 40 млн рублей курьеру, который подъехал за деньгами прямо к ее дому.

Жительница Электрогорска неудачно «проинвестировала» 10 395 000 рублей

Аферисты позвонили женщине в мессенджер «Телеграм» с неизвестного номера и предложили увеличить свой капитал и получать пассивный доход, проинвестировав накопления в криптовалюту. Доверившись мошенникам, гражданка перевела все деньги на предоставленный злоумышленниками счет.

В Серпухове сотрудник академии потеряла 7 693 788 рублей, поверив, что звонок из ФСБ — настоящий

Женщина почти две недели получала звонки с неизвестных номеров. Собеседники представлялись сотрудниками ФСБ. Злоупотребив ее доверием, мошенники убедили женщину снять деньги со всех счетов и передать их неизвестному лицу, который выступал в роли курьера.

Пенсионер из Балашихи отдал мошенникам 6 890 000 рублей

Аферисты звонили мужчине на протяжении недели. Первый раз неизвестный собеседник представился начальником отдела кадров с последнего места работы. Затем звонки стали поступать уже от «сотрудника ФСБ». Окончательно завладев доверием жертвы, мошенники заставили мужчину продать свой автомобиль, а затем снять все свои деньги со счета и передать их курьеру.

На обучении инвестициям жительница Раменского потеряла 5 350 000 рублей

Девушка решила увеличить свой доход и пройти обучение по инвестициям. Через некоторое время ей перезвонил неизвестный, представившись аналитиком банка. Он предложил ей купить криптовалюту, но для этого нужно было обязательно пополнить кошелек. Мошенник убедил жертву снять деньги со счета, оформить кредит и перевести всю сумму на предоставленный им счет.

По всем указанным случаям возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Главное управление региональной безопасности напоминает жителям региона о необходимости быть бдительными, не доверять звонкам от неизвестных лиц и всегда проверять информацию через официальные источники. Лучший способ не попасться на удочку мошенников при поступлении подозрительного звонка — это прекратить разговор!

