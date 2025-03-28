Стала известна цена куличей на Пасху в России

Пасхальные куличи в России могу подорожать на сумму от 50 до 100 рублей, сообщает RT .

Данные предоставили участники Общероссийского общественного движения «Россия Православная».

В 2024 году за пасхальный кулич в магазине нужно было отдать от 150 до 500 рублей. В 2025 году увеличение стоимости покупного кулича может составить от 50 до 100 рублей из-за удорожания муки, яиц, сахара, сливочного масла.

Себестоимость домашнего кулича в 2025 году составит приблизительно 50—80 рублей.

Ранее в России бурную дискуссию вызвала продажа так называемых "дубайских" куличей.