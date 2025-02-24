Стала известна судьба ребенка, которого русская мать родила и бросила в Турции

Омбудсмен: девочка, которую мать бросила в туалете Турции, может ввернуться в РФ

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что маленькая девочка, которую 18-летняя россиянка родила прямо в турецком аэропорту и бросила в туалете, может быть возвращена в Россию, сообщает Газета.ru .

Инцидент произошел в октябре 2024 года в аэропорту Антальи. 18 летняя россиянка Екатерина Бурназкина родила ребенка в туалете и оставила новорожденного прямо в унитазе, а сама вместе с матерью попыталась покинуть Турцию, однако младенца обнаружили сотрудники клининга, женщин задержали. 19 февраля 2025 года турецкий суд приговорил мать ребенка к 15 годам лишения свободы.

По словам детского омбудсмена, сейчас малышка находится в приюте в Турции, У нее есть загранпаспорт с гражданством РФ, российская сторона пытается вернуть ребенка в Россию.

«Сейчас, конечно, новость о том, что мать получила реальный срок, дает нам надежду, что в ближайшем будущем турецкой стороне ничего не помешает вернуть гражданку России, девочку, к нам сюда», — рассказала Мишонова.

По ее словам, в РФ судьбой девочки займутся органы опеки, при этом она сможет общаться с родственниками.