Стала известна причина смерти заслуженного юриста РФ Генриха Падвы

Общество
Евгений Одиноков

Фото - © Евгений Одиноков/РИА Новости

Заслуженный юрист Российский Федерации Генрих Падва умер из-за инсульта, сообщает РЕН ТВ.

Об инсульте, который был диагностирован у адвоката, рассказала его жена Оксана. На данный момент семья не выбрала дату и место похорон.

Генрих Падва скончался на 95-м году жизни. О смерти адвоката сообщил его коллега Максим Пашков.

Среди доверителей Падвы были газета «Известия» и другие крупные СМИ. Юрист ранее представлял интересы семей академика Андрея Сахарова, а также певца и поэта Владимира Высоцкого. Падва — один из инициаторов запрета смертной казни.

