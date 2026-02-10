Стала известна причина смерти заслуженного юриста РФ Генриха Падвы
Инсульт стал причиной смерти заслуженного юриста РФ Генриха Падвы
Фото - © Евгений Одиноков/РИА Новости
Заслуженный юрист Российский Федерации Генрих Падва умер из-за инсульта, сообщает РЕН ТВ.
Об инсульте, который был диагностирован у адвоката, рассказала его жена Оксана. На данный момент семья не выбрала дату и место похорон.
Генрих Падва скончался на 95-м году жизни. О смерти адвоката сообщил его коллега Максим Пашков.
Среди доверителей Падвы были газета «Известия» и другие крупные СМИ. Юрист ранее представлял интересы семей академика Андрея Сахарова, а также певца и поэта Владимира Высоцкого. Падва — один из инициаторов запрета смертной казни.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.