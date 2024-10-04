Стала известна причина смерти «российского кита-шпиона» Хвалдимира

Кит-белуха с необычным именем Хвалдимир, которого на Западе всерьез подозревали в шпионаже в пользу РФ из-за особой сбруи, скончался из-за бактериальной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции Норвегии и результаты вскрытия, организованного Ветеринарным институтом.

Сотрудники правоохранительных органов европейской страны считают, что у кита, скорее всего, во рту застряла ветка. Она нанесла Хвалдимиру рану, через которую в тело проникла инфекция. Также из-за нее животному было тяжелее есть. Это, по всей вероятности, и привело к смерти.

Норвежские полицейские отметили, что следов пуль на теле Хвалдимира нет. По их мнению, животное никто не убивал.

Весной 2019 года в северной части Норвегии случайно увидели белуху в сбруе. На ней был логотип одной из фирм, работающих в Санкт-Петербурге. Тогда СМИ Норвегии начали говорить, что кит — российский шпион и призвали избегать его в море.

Он получил имя Хвалдимир. Кит умер 31 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что люди вряд ли причастны к гибели животного. Был сделан рентгеновский снимок передней части Хвалдимира. На нем не заметили никаких характерных для снарядов или выстрелов отверстий.