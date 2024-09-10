Найденный мертвым у берегов Норвегии «кит-шпион» умер не от выстрела
Найденный мертвым у берегов Норвегии «кит-шпион» Хвалдимир, которого подозревали в работе на Россию, погиб не от огнестрельного ранения, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Barents Observer.
По информации полиции, рентгеновский снимок передней части кита длиной более четырех метров, где расположены раны, не выявил каких-либо признаков выстрелов или снарядов.
Правоохранительные органы не нашли прямых доказательств причастности человека к смерти кита. Там сочли видимые раны на его теле, изображения которых ранее распространялись в СМИ, «совершенно поверхностными».
Впервые кита-белуху заметили у берегов Норвегии в 2019 году. Хвалдимира прозвали «российским шпионом» из-за сбруи на его теле, на пряжке которой красовался логотип одной из санкт-петербургских компаний.
Хвалдимир — белуха, которую норвежские рыбаки обнаружили весной 2019 года в Норвегии около Хаммерфеста. Судя по всему, кит привык к людям: не боялся к ним подплывать, брал угощение с руки, играл, давал себя гладить. Власти Норвегии предположили, что белуха принадлежала российским военным и могла использоваться в целях шпионажа.