Найденный мертвым у берегов Норвегии «кит-шпион» умер не от выстрела

Найденный мертвым у берегов Норвегии «кит-шпион» Хвалдимир, которого подозревали в работе на Россию, погиб не от огнестрельного ранения, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Barents Observer.

По информации полиции, рентгеновский снимок передней части кита длиной более четырех метров, где расположены раны, не выявил каких-либо признаков выстрелов или снарядов.

Правоохранительные органы не нашли прямых доказательств причастности человека к смерти кита. Там сочли видимые раны на его теле, изображения которых ранее распространялись в СМИ, «совершенно поверхностными».

Впервые кита-белуху заметили у берегов Норвегии в 2019 году. Хвалдимира прозвали «российским шпионом» из-за сбруи на его теле, на пряжке которой красовался логотип одной из санкт-петербургских компаний.

Хвалдимир — белуха, которую норвежские рыбаки обнаружили весной 2019 года в Норвегии около Хаммерфеста. Судя по всему, кит привык к людям: не боялся к ним подплывать, брал угощение с руки, играл, давал себя гладить. Власти Норвегии предположили, что белуха принадлежала российским военным и могла использоваться в целях шпионажа.