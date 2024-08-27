Стала известна новая схема телефонных мошенников

Телефонные мошенники звонят россиянам под видом сотрудников Госархива и обманным путем пытаются выманить доступ к цифровым сервисам. Злоумышленники торопят жертву, используя различные психологические манипуляции, сообщает РБК со ссылкой на ВТБ.

В ходе телефонного разговора аферисты рассказывают о якобы старых письмах, которые оказались не доставленными на имя жертвы. Затем человеку по СМС направляется проверочный код, который передается мошенникам, а они в свою очередь получают полный доступ ко всем цифровым сервисам жертвы, в том числе банковские приложения и «Госуслуги».

При этом для более недоверчивых россиян применяются различные уловки. Так, гражданам рассказывают, что им необходимо забрать старые письма в отделении МФЦ или «Почты России», а затем предлагают записаться в онлайн режиме на удобное время и дату.

После этого жертве приходит СМС с кодом, который мошенникам просят им сообщить. В ходе разговора неизвестные не дают человеку обдумать свои действия, применяя различные психологические манипуляции.

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