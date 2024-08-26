Под видом YouTube: мошенники распространяют в Сети опасный майнер

После приостановки в России работы YouTube «Лаборатория Касперского» обнаружила в интернете опасную майнерскую программу, маскирующуюся под популярную платформу, сообщает «Царьград» .

Приложение действительно позволяет просматривать видеоролики, но несет большую угрозу для работы пользовательского устройства: из-за него смартфоны работают медленнее, могут перегреваться или даже выходить из строя.

Майнер silent-XMRig разместили на платформе GitHub в этом году. В исходном коде не содержалось вредоносного, оно появляется при скачивании. Размер инсталлятора — 8 МБ.

Как заявил журналистам глава Глобального центра исследований и анализа угроз Дмитрий Галов, последствия заражения майнером могут быть серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Майнер потребляет дополнительную электроэнергию.

Замедление работы YouTube в России наблюдается с начала августа. Согласно опросу сервиса «Яндекс.Взгляд», в случае полного его отключения 27% респондентов будут смотреть видео в Telegram.