Стала известна дата следующей короткой рабочей недели в России

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Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что следующая короткая рабочая неделя будет в России в конце апреля и длиться она всего три дня, сообщает РИА Новости .

Она продлится три дня, с 28 по 30 апреля.

1 мая — выходной день, в который отмечается праздник Труда. Пятница, 2 мая, будет нерабочим днем из-за переноса выходного с 4 января (субботы) постановлением правительства России. Рабочий день 30 апреля будет сокращенным.

По производственному календарю в 2025 году из 365 дней будет 247 рабочих и 118 — выходных (праздничных) дней.

Согласно статье 153 Трудового кодекса, работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном объеме либо в стандартном объеме с предоставлением дополнительного выходного. Выбор делает сам сотрудник.

Ранее сообщалось, что в России прошла самая короткая рабочая неделя в 2025 году, она продлилась два дня — 9 и 10 января.