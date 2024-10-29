Стал известен список товаров, которые запретят производить в Подмосковье в 2025 г

Распоряжением правительства РФ от 14.10.2024 № 2827-р утвержден перечень видов продукции (товаров), производство которой запрещено, поскольку отходы от таких товаров не подлежат обработке и утилизации. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В список вошли:

бутылки из полиэтилентерефталата для пищевой промышленности всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зеленого, коричневого и белого;

упаковка из полиэтилентерефталата с нанесенной на нее этикеткой из поливинилхлорида, за исключением термоусадочной этикетки;

многослойные бутылки из полиэтилентерефталата.

Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года. До этой даты нововведения не касаются уже произведенной продукции (товаров).

Ежегодно, начиная с 2026 года, перечень планируется дополнять.

Все предложения по актуализации списка не допускаемой к производству продукции должны быть согласованы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.