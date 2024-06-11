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Стал известен список мест для празднования Курбан-байрама в Подмосковье

В текущем году празднование исламского праздника Курбан-байрам состоится на 46 площадках в Московской области.

Курбан-байрам будет отмечаться в воскресенье, 16 июня. Праздник посвящен окончанию хаджа — паломничества в Мекку и ее окрестности.

Список мест проведения праздника Курбан-байрам на территории Подмосковья:

1. мечеть на улице Южная, дом № 35 в Ногинске;

2. молельный дом на улице 2-я Разина, дом № 62 в Старой Купавне;

3. земельный участок по ул. Дзержинского, дом № 41-41а в Наро-Фоминске;

4. мечеть на улице Лапина, дом № 28 в Орехово-Зуеве;

5. мечеть на улице Екатерининская, дом № 7 в Солнечногорске;

6. мечеть на улице Советская, дом № 10 в Щелкове;

7. мечеть по улице Новая, дом № 29 в Звенигороде;

8. г. о. Одинцово, Можайское шоссе, дом № 109А (территория, прилегающая к ФОК);

9. Одинцовский г. о., село Жаворонки (территория, прилегающая к стадиону);

10. г. Балашиха, ул. Парковая, дом № 2 (территория вокруг Дворца им. Ю. Е. Ляпкина);

11. г. о. Балашиха, деревня Соболиха, ул. Новослободская, дом № 15 (ДК «Рассвет»);

12. улица Октябрьской революции, дом № 389 м в Коломне;

13. г. Озеры, ул. Луговая, дом № 6 (частная территория);

14. г. о. Мытищи, ул. Силикатная, дом № 30а (стадион «Строитель»);

15. г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, дом № 35а (молельный дом);

16. г. о. Подольск, ул. Высотная, дом № 2 (НП «Теннисная академия»);

17. улица К. Маркса, дом № 51а в Электростали;

18. г. Пушкино, ул. Набережная, дом № 8 (парковка Дворца спорта «Пушкино»);

19. Люберцы г. о., поселок Малаховка, Театральный проезд, дом № 1 (ПКиО «Летний парк»);

20. г. Воскресенск, ул. Чапаева, дом № 1 (ДК «Цементник»);

21. г. Рошаль, ул. Ф. Энгельса, д. 24/8 (молельный дом);

22. улица Долгокукуевская, дом № 62а в г. о. Сергиев Посад;

23. Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. Горького, дом № 2 (молельный дом);

24. г. о. Домодедово, мкр. Востряково, ул. 2-я Клубная, дом № 1 (территория исламского культурного центра);

25. Дмитровский г. о. город Яхрома, ул. Песочный тупик, дом № 9а (мечеть);

26. ул. Парижской Коммуны, дом № 1б, пом. 2 в Егорьевске;

27. Химки г. о., мкр. Планерная, вл. 1 (Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная»);

28. Раменский г. о., пос. Родники (мечеть на мусульманском участке кладбища);

29. г. Раменское, городской парк (стадион «Сатурн»);

30. Раменский г. о., пос. совхоза Раменское, спортплощадка в районе улиц Центральная

и Школьная;

31. деревня Ямуга, дом № 22а в городском округе Клин;

32. г. о. Королев, ул. М. К. Тихонравова, дом № 19 (ДК «Юбилейный»);

33. г. Волоколамск, Северное шоссе, дом № 5 (мусульманский духовно — просветительский центр);

34. поселок Нахабино, ул. Володарского, вблизи дом № 2 в г. о. Красногорск;

35. улица Калужская, дом № 128а в городском округе Серпухов;

36. Истра г. о., мкр. Полево, ул. Спортивная, дом № 1 (МУС СК «Истра»);

37. Истра г. о., г. Дедовск, ул. Войкова, дом № 17 (спортзал МУС СК «Арена-Истра» стадиона «Гучково»);

38. Рузский г. о., пос. Тучково, ул. Восточная, дом № 42, стр. 1а;

39. улица Советская, дом № 74 в Зарайске;

40. г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10 (стадион «Металлург»);

41. г. о. Шаховская, д. Ховань, ул. Новая, дом № 18;

42. г. Павловский Посад, Мишутинское шоссе, до № 12б;

43. г. Электрогорск, ул. Некрасова, дом № 34;

44. г. Кашира, ул. Гвардейская, дом № 3 (стадион «Энергетик»);

45. г. Реутов, автомагистраль Москва — Нижний Новгород, дом № 1;

46. Чехов г. о., ул. Маркова, около дома № 22/2 (площадка для вождения).

Ранее стал известен список мест забоя животных на Курбан-байрам в Подмосковье. В 2024 году для проведения обряда жертвоприношений в регионе согласовали 14 мест в 9 муниципалитетах.