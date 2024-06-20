Стал известен предполагаемый наследник Дома моды Вячеслава Зайцева

В права за наследство 64-летнего Егора Зайцева вступят его супруга и дочери, сообщает SHOT .

Егор Зайцев занимал пост генерального директора Дома моды Вячеслава Зайцева. После смерти мужчины компания стала объектом наследства. По данным SHOT, сыну модельера принадлежали 78% компании, остальные 22% — акции сотрудников.

Наследник первой очереди — жена Егора Зайцева Ромашкина Екатерина. Также на наследство могут претендовать его дочери.

Под вопросом наследства остается Театр моды Вячеслава Зайцева, где проходили фешн-показы. Сейчас компания находится в процессе ликвидации из-за недостоверных сведений — скончавшийся Вячеслав Зайцев до сих пор числится совладельцем, а его сын владел всего 25% этой компании.

В собственности у сына модельера имеются две квартиры, по одной в Москве и Петербурге, а также 13-летний «Форд Фокус».

Также в наследство входит трехэтажный особняк в подмосковном Каблуково. Землю под строительство Вячеслав Зайцев взял под аренду у Щелковской администрации на 50 лет.

Егор Зайцев скончался после продолжительной болезни в 64 года. Его похоронят 22 июня на Жегаловском кладбище в Щелково.