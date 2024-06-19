Умер сын модельера Вячеслава Зайцева

Сын знаменитого модельера Вячеслава Зайцева Егор скончался после длительной болезни, мужчине было 64 года, сообщает Mash .

По предварительным данным, он умер от осложнений на фоне онкологии в больнице в среду вечером.

Егора Зайцева госпитализировали с коронавирусом 13 февраля. Также у него выявили анемию и сделали переливание крови. После этого врачи обнаружили онкологию в толстом отделе кишечника, а позже — образования в обоих легких и печени.

В начале июня он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. С 16 июня Зайцев находился на ИВЛ, спасти мужчину медики не смогли.