Ссылка на ресурс «Оплати патент» появилась на сайте ГУРБ Подмосковья

Он напомнил, что в регионе создали информационно-справочный сервис «Оплати патент». В него занесены трудовые мигранты, информация по оплате патента на работу, от работодателя, еще можно проверить чек оплаты, не аннулирован ли документ, стоит ли иностранный работник на миграционном учете и т. д.

«Мы хотим активно рекламировать, и у нас уже есть (ссылка - ред.) на сайте ГУРБ, для работодателей. То есть каждый работодатель при приеме на работу патентщика имеет возможность сейчас проверить, оплачен ли патент, легален ли мигрант. Это очень важно», — сказал Кирилл Карасев на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что это поможет мигрантам быть более дисциплинированными в этом вопросе.

Глава ГУРБ также подчеркнул, что с этой системой в регионе можно выявлять организации, где работают мигранты с задолженностью по патентам.