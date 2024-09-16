Ссылка на ресурс «Оплати патент» появилась на сайте ГУРБ Подмосковья
На сайте Главного управления региональной безопасности Подмосковья сделали ссылку на открытый ресурс «Оплати патент», сообщил руководитель ГУРБ Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.
Он напомнил, что в регионе создали информационно-справочный сервис «Оплати патент». В него занесены трудовые мигранты, информация по оплате патента на работу, от работодателя, еще можно проверить чек оплаты, не аннулирован ли документ, стоит ли иностранный работник на миграционном учете и т. д.
«Мы хотим активно рекламировать, и у нас уже есть (ссылка - ред.) на сайте ГУРБ, для работодателей. То есть каждый работодатель при приеме на работу патентщика имеет возможность сейчас проверить, оплачен ли патент, легален ли мигрант. Это очень важно», — сказал Кирилл Карасев на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он отметил, что это поможет мигрантам быть более дисциплинированными в этом вопросе.
Глава ГУРБ также подчеркнул, что с этой системой в регионе можно выявлять организации, где работают мигранты с задолженностью по патентам.