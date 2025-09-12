СССР был впереди: 12 сентября отмечают достижение «Луной-2» спутника Земли

12 сентября исполняется 66 лет с даты первого в мире достижения поверхности спутника Земли советской автоматической станцией «Луна-2»: это событие стало настоящим триумфом советской космонавтики и технологическим прорывом, сообщает «ФедералПресс» .

Это был второй успешный запуск в рамках космической программы времен «Луна», он до сих пор имеет очень большое значение для истории науки.

Старт «Луны-2» был дан 12 сентября 1959 года с космодрома Байконур. Данная автоматическая станция была создана советскими учеными и конструкторами для изучения Луны и сбора новой информации о ее рельефе. Удача этой миссии стала существенным прогрессом в исследовании космоса и дала возможность Советскому Союзу закрепить лидирующие позиции в глобальном космическом соперничестве.

Сегодня именем станции названа часть Моря Дождей на Луне к северу от места падения станции — она получила название Залив Лунника. Также в честь запуска был назван Лунником выступ ледяного Берега Отса в Восточной Антарктиде, обнаруженный третьей Советской антарктической экспедицией в 1958 году.