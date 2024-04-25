США выведут десятки спецназовцев из Республики Чад

Американские власти в ближайшее время выведут своих служащих сил специального назначения из Республики Чад в Центральной Африке, сообщает ТАСС .

Как пишет американская газета The New York Times, африканскую республику покинут 75 военных США. Это уже второй удар по позициям Вашингтона в Западной и Центральной Африке.

В статье отметили, что Белый дом намерен возобновить переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности с властями Чада после выборов президента в республике, которые состоятся 6 мая текущего года.

Из материала следует, что власти Чада направили США письмо с угрозой расторгнуть соглашение о безопасности на фоне аналогичных действий Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Африканские страны начали изучать возможность сближения с РФ или обращаются к сотрудничеству с Москвой.

Ранее власти США сообщили Нигеру, что в ближайшее время планируют вывести из страны своих военных. Речь идет о 1 тыс. военнослужащих.