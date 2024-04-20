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США планируют вывести из Нигера тысячу своих военных

Соединенные Штаты Америки сообщили Нигеру, что в ближайшее время планируют вывести из страны своих военных, сообщает kp.ru .

Журналист Эрик Шмитт New York Times отметил, что речь идет о 1 тыс. военнослужащих.

По данным Reuters, замглавы госдепа США Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн договорились о выводе американских войск.

Ранее делегация Экономического сообщества государств Западной Африки уехала из Нигера после неудачных переговоров с мятежниками, которые провели госпереворот в стране. Новое правительство отказалось освободить свергнутого главу государства Мохамеда Базума.