США начали перебрасывать войска на Ближний Восток

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США начали постепенно перебрасывать свои вооруженные силы в Ближневосточный регион на фоне того, что Иран может нанести удар по Израилю в ответ на ночную атаку по своей территории. В направлении Восточного Средиземноморья уже направлен эсминец USS Thomas Hudner, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Кроме эсминца USS Thomas Hudner, приказ продвигаться в сторону Ближневосточного региона получил еще один корабль. Он также должен находиться в полной боевой готовности.

Ночью 13 июня Израиль начал операцию, направленную против иранской ядерной программы. Главной целью ударов является помешать Тегерану создать ядерное оружие на территории своей страны в короткие сроки.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль получит ответ на свои действия.

Ранее сообщалось, что к вечеру 13 июня Израиль снова атаковал ядерный объект в иранском Фордо. Ядерный центр объекта после случившегося остался невредимым.