Израиль снова атаковал ядерный объект в иранском Фордо

В Сети появилось видео с кадрами нового израильского удара по иранскому Фордо. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на агентство Fars.

На опубликованных кадрах видно, как ряд автомобилей двигался по проезжей части мимо ядерного объекта в Фордо. На горизонте в это время в небо поднимались столбы густого дыма.

По словам местных жителей, они слышали минимум два взрыва. СМИ сообщают, что новый удар Израиля также не навредил ядерному центру объекта.

Израиль нанес первый удар по Ирану в ночь на 13 июня. Целью военной операции является помешать Тегерану реализовать планы по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в настоящее время его не беспокоит возможное начало войны на Ближнем Востоке. Главной целью США является не допустить того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.