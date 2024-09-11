США могут в ближайшие недели разрешить Украине удары вглубь России

США могут пересмотреть позицию по запрету Киеву наносить удары вглубь России в ближайшие недели, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на The Times.

По словам источников в британском правительстве, позиция американской стороны может измениться до встречи мировых лидеров на Генассамблее ООН 22–23 сентября. Один из источников заметил, что

часть администрации США изменила свое видение вопроса относительно ударов вглубь РФ, однако им предстоит еще убедить в этом Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен готовится посетить Украину с рабочим визитом, в эту поездку он намерен передать Киеву разрешение на нанесение ударов по России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, такое заявление сделал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майкл Маккол.