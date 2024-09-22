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США, Индия, Япония и Австралия призвали к миру на Украине

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к необходимости установить долгосрочный мир на Украине, но не упомянули РФ, пишет РИА Новости .

«Мы вновь заявляем о необходимости всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира», — отмечается в заявлении.

В документе говорится, что мир должен быть заключен в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН.

Совместное заявление по итогам переговоров в формате QUAD не содержит упоминание России.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что участники Генассамблеи ООН должны не согласиться с так называемым «планом» Владимира Зеленского и осудить политику Израиля на Ближнем Востоке.